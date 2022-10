O Anadia-FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai está agendado para as 20h45 do dia 16 de outubro.



O anúncio da data e do horário do encontro da prova rainha foi feito pelos campeões nacionais, no seu site oficial.



Refira-se que a partida entre a equipa da Liga 3 e os dragões vai ser disputado no estádio Estádio Eng.º Sílvio Henriques Cerveira, em Anadia.



Recorde o sorteio completo da terceira eliminatória da Taça