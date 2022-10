Os jogadores do FC Porto cantaram os parabéns a Zé Luís no balneário do Estádio do Dragão, após o triunfo frente ao Bayer Leverkusen (2-0) para a Champions.

O carismático massagista do clube celebra o 88.º aniversário, desempenhando funções no FC Porto desde 1953. Ou seja, há 69 anos.

Sérgio Conceição e o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa deram o mote para os 'parabéns' cantados a Zé Luís pouco depois de uma vitória que relança os dragões no Grupo B da Champions.

Ora veja: