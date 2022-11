Sérgio Conceição recebeu ordem de expulsão do árbitro Hélder Malheiro aos 64 minutos do Mafra-FC Porto.

O treinador dos dragões foi admoestado com o cartão vermelho depois de ter pontapeado a bola. Essa situação gerou muito aparato junto ao banco dos azuis e brancos e Conceição só cumpriu a ordem do juiz cerca de 5 minutos depois.

Nesse período, o técnico portista conversou com o árbitro e trocou impressões com o adjunto Vítor Bruno, para depois seguir caminho, em passo lento, em direção da torre de apoio à transmissão televisiva, de onde tinha uma vista privilegiada, mas que abandonou alguns minutos depois ainda com o jogo a decorrer.

Por ter sido expulso, o técnico dos azuis e brancos ficou impedido de comparecer na flash interview e também na conferência de imprensa pós-jogo, ambas obrigatórias na Taça de Portugal. O artigo 48.º do Regulamento da Taça, relativo aos «direitos e deveres dos treinadores e de outros agentes desportivos», diz que em caso de expulsão do treinador principal essa obrigação recai sobre o treinador-adjunto, que também não compareceu em nenhum dos espaços.

A expulsão de Sérgio Conceição em vídeo: