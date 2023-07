Oceano Cruz, ex-futebolista do Sporting e mais de 50 vezes internacional português, deixou rasgados elogios a Mehdi Taremi, jogador com quem trabalhou durante os vários anos em que foi adjunto de Carlos Queiroz na seleção do Irão e que, recordou, descobriu.

«Quando, hoje, se fala do futuro de Taremi no FC Porto - e se argumenta uma saída porque passou a barreira dos 30 anos - tenho de dizer algo que vai para além da defesa da sua qualidade e capacidade de concretização (claro aos olhos de todos). Taremi é um dos atletas mais competitivos que tive o prazer de descobrir e treinar. E é rendimento assegurado», escreveu no Instagram.

Taremi chegou à seleção do Irão em 2015, precisamente sob o comando de Queiroz. E Oceano lembrou o processo que levou à descoberta do avançado. «Na ressaca do mundial do Brasil, quando lançámos a operação de identificação de talento para aquela seria a matriz do futuro Irão, para os Mundiais da Rússia e do Qatar montámos base em Teerão e lançámos a tarefa. Vimos centenas de jogos e observámos ainda mais jogadores. Alguns nomes que aí estão? Beiranvand, Majid, Morteza, Ramin, Chezmi, Gholizadeh, Torabi, Hossein Kanaani, Sardar, Milad, Saman Ghoddos, Payam Niazmand, Major Hosseini, Nourollahi, e tantos outros.»

O técnico de 60 anos explicou o que no entender dele distingue o avançado do FC Porto e lhe permite fazer a diferença onde quer que esteja. «A questão é que o Taremi ama o jogo, adora o que faz. E foca-se nisso. É um atleta exemplar. Tem uma ética de trabalho perfeita e é a síntese ideal para o sucesso individual: agarrou as oportunidades, assumiu sempre o trabalho proposto e focou-se em querer sempre mais. E como definiu como objetivo jogar ao mais alto nível, o clube que o tiver terá retorno assegurado. Até porque cada vez mais isso dos 30 anos, isso da idade, é coisa do passado», apontou.