A caminho do Tianjin Teda, tal como o Maisfutebol já noticiou, Tiquinho Soares partiu esta quinta-feira para a China, deixando para trás uma ligação de três anos e meio ao FC Porto.

Em declarações à SIC, o avançado brasileiro explicou a decisão de sair dos dragões e mudar-se para o campeonato chinês.

«O que me fez mudar foi a ambição de conhecer novos lugares, uma nova cultura. O meu ciclo no FC Porto foi muito bom, agora vou à procura de novos objetivos. Estou feliz e quero agradecer ao FC Porto por tudo», disse, no aeroporto.

«Quero agradecer aos meus colegas e staff técnico. Agradecer ao FC Porto, é mais um portista que fica. Sou grato ao FC Porto e vou sentir saudades», assumiu.

Tiquinho deixou um agradecimento especial a Sérgio Conceição e admitiu que esta foi uma decisão pessoal: «Estava no meu último ano de contrato, a gente entende este impasse com o clube. É uma decisão minha, estou feliz e bola para a frente.»