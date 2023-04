Toni Martínez acertou a renovação de contrato com o FC Porto e o novo vínculo tem duração até 2027.

Numa temporada agitada no que diz respeito a renovações dos futebolistas, como foi também o caso de Zaidu, João Mário, Evanilson ou Pepê, o presidente dos dragões, Pinto da Costa, garante que não vão ficar por aqui.

«Não é a primeira renovação nem será a última, de certeza absoluta. Desde criança que acompanho o FC Porto e não há jogadores do Norte, do Sul, portugueses ou estrangeiros. A partir do momento em que vestem a nossa camisola são filhos da nossa cidade e parte importante do nosso clube», disse o líder portista ao Porto Canal.

Pinto da Costa deixou ainda elogios ao avançado espanhol. «O Toni ainda não era jogador do FC Porto e já era um jogador à Porto. Além da sua capacidade essa foi uma das razões por que veio e, felizmente, não defraudou as nossas expetativas. É um jogador à Porto, que nunca vira a cara à luta, nunca desiste e tem sempre o objetivo de vencer. Estou muito satisfeito por renovar com ele, porque o FC Porto precisa de muitos jogadores à Porto, como tem. E vai continuar a ter, por isso renovámos com o Toni.»

«É um jogador cem por cento profissional e tenho a certeza que, mesmo que este fosse o seu último ano de contrato, ele jogaria como sempre jogou. É bom para ele porque lhe dá tranquilidade e para nós também, porque nos custa perder jogadores à Porto», concluiu.

Contratado no verão de 2020 ao Famalicão, Toni Martínez, de 25 anos, já conquistou cinco títulos: duas Supertaças, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e um campeonato.

O atacante espanhol soma 11 golos em 41 jogos na atual temporada.