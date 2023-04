O FC Porto prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo contra o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da Liga.



Tal como nos dois treinos anteriores, João Mário foi o único indisponível na equipa dos dragões. O internacional sub-21 português voltou a realizar apenas tratamento à lesão sofrida no Clássico contra o Benfica, a 7 de abril.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. O FC Porto joga em Paços de Ferreira no próximo sábado (20h30).