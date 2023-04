O FC Porto prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para a partida contra o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da Liga.



Tal como na véspera, João Mário fez apenas tratamento e foi o único indisponível na sessão de trabalho.



Lembre-se que o dia dos dragões ficou marcada por uma visita especial. O apanha-bolas atingido por Otávio durante o encontro frente ao Santa Clara, da ronda anterior, esteve com a equipa no balneário e cumprimentou todos os atletas.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quarta-feira, às 10h30, no Olival. A visita do FC Porto a Paços de Ferreira está agendada para as 20h30, do próximo sábado.