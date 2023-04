O avançado do FC Porto, Toni Martínez, em declarações na flash interview da SportTV+ após a vitória frente ao Famalicão (2-1), em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Sim, foi um jogo muito difícil, sabemos o nível a que o Famalicão. O jogo da volta também será difícil. Vitória muito importante, agora já estamos focados no jogo da Liga e prontos para a volta porque queremos ir à final e estar nesse dia tão bonito.

[Grande parte do trabalho está feito com esta vitória fora?] Claro que para nós é melhor jogar em casa, mas quando jogamos fora parece que jogamos em casa, o apoio é indefensável. Os adeptos têm a mesma sensação que nós, de que não podemos errar.

[Sentimento sobre a Taça de Portugal] Parece que tenho uma ligação grande com esta Taça, são já sete golos este ano. Aproveitar as oportunidades que o mister me dá, seja em que competição for, estou sempre disponível. E acho que é isso que faz a diferença.

[Reencontro com o Famalicão é especial] Sim, para mim esta é a minha segunda casa cá, é o clube que me abriu as portas em Portugal. Vou estar sempre agradecido, é sempre bom voltar a casa. Agradecer os aplausos dos adeptos quando saí, isso revela o profissional que fui aqui.»