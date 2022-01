O FC Porto e a Roma fecharam esta terça-feira a transferência de Sérgio Oliveira: o internacional português viaja quarta-feira, logo de manhã bem cedo, num voo privado, para a capital italiana para fazer os necessários exames médicos e assinar contrato, apurou o Maisfutebol.

A SAD portista vai receber no imediato, de taxa de empréstimo, um milhão de euros, aos quais se podem vir a somar mais 500 mil euros mediante o cumprimento de determinados objetivos.

A Roma fica com opção de compra do passe no final da época estipulada em mais 13 milhões de euros, mais 3,5 milhões que se podem somar por objetivos. No máximo, portanto, o FC Porto pode receber 18 milhões de euros pela saída do jogador.

O jogador esteve esta tarde, de resto, na SAD portista, a acertar os últimos detalhes relativamente à saída do clube.

Sérgio Oliveira torna-se assim reforço para José Mourinho, juntando-se a Rui Patrício no lote de internacionais portugueses ao serviço da Roma. O treinador garante também mais um reforço para o meio-campo, a zona que considerou prioritário reforçar.