Entregues ao departamento médico do FC Porto, Bruno Costa e Pepê evoluíram para treino condicionado no treino realizado pelos azuis e brancos nesta segunda-feira.

Na anterior nota informativa divulgada pelos portistas, na passada sexta-feira, o médio português estava em tratamento, enquanto o brasileiro ex-Grêmio fazia trabalho de ginásio. Os dois ainda não estão recuperados, mas estão já muito perto de deixarem o boletim clínico, que conta ainda com Wilson Manafá.

A sessão que serviu para preparar o jogo com o Santa Clara (na próxima segunda-feira, 4 de abril) realizou-se ainda com muitas ausências devido aos compromissos das seleções e que têm impedido Sérgio Conceição de contar com Pepe, Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustaquio (Canadá), Matheus Uribe (Colômbia) e Taremi (Irão).