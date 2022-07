O FC Porto regressou nesta sexta-feira, 1 de julho, ao trabalho, iniciando a preparação para a temporada 2022/23. Os jogadores apresentaram-se no Olival para os tradicionais exames médicos e físicos, seguindo-se o primeiro treino às ordens de Sérgio Conceição.

De acordo com as imagens divulgadas ao longo do dia pelos campeões nacionais nas redes sociais, destaque para a presença de jogadores que estiveram cedidos a outros clubes na temporada passada: Rodrigo Conceição (Moreirense), Romário Baró (Estoril)e Mamadou Loum (Alavés/Espanha).

Sérgio Conceição, privado dos jogadores que participaram em compromissos das seleções em junho, chamou ainda vários jovens que estavam na equipa B: João Mendes, Bernardo Folha, João Marcelo, Danny Loader, Vasco Sousa e Gonçalo Borges.

Os dragões contam com quatro saídas confirmadas, até ao momento: Fábio Vieira, Vitinha, Rúben Semedo e Mbemba.

Para já, refira-se, o FC Porto tem apenas um jogo de pré-temporada confirmado: é no dia 14 de julho, frente ao Portimonense, que anunciou a realização do encontro particular.