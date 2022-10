O FC Porto voltou a trabalhar na máxima força no centro de estágios do Olival, onde continua a preparar o jogo com o Portimonense (sábado, 18h00, Sport TV), a contar para a 9.ª jornada do campeonato.

No treino desta tarde, Sérgio Conceição teve todo o plantel ao dispor, já que não há ocorrências a registar no boletim clínico portista.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h00, novamente no Olival. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a antevisão do Portimonense-FC Porto.