O lateral-direito João Mário continua lesionado e continuou em tratamento esta quinta-feira, enquanto o restante plantel do FC Porto treinou às ordens de Sérgio Conceição no Olival.

Os dragões deslocam-se no próximo sábado a Paços de Ferreira, em jogo da 29.ª jornada do campeonato com apito inicial marcado para as 20h30.

Conceição vai fazer a antevisão à partida esta sexta-feira, às 12h00, logo após nova sessão de trabalho dos azuis e brancos.