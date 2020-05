O FC Porto continuou hoje a preparação para o jogo com o Famalicão e Sérgio Conceição mantém a aposta em três jogadores da equipa B.

O guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário continuam a fazer parte do grupo de jogadores que esta terça-feira treinou no centro de estágios do Olival.

Marcano, que foi operado ontem, depois de uma rotura de ligamentos, é o único nome no boletim clínico portista.



Os dragões voltam a treinar esta quarta-feira, às 10h30, novamente no Olival.

O regresso à competição está agendado para dia 3 de junho (quarta-feira), às 21h15 (Sport TV), frente ao Famalicão. O encontro da 25.ª jornada do campeonato disputa-se no Estádio Cidade de Barcelos.