33 anos depois, e depois de dez finais perdidas nesse período, o FC Porto é campeão europeu de hóquei em patins.

Na final da Liga dos Campeões deste domingo, os dragões golearam o Valongo (5-1), numa final 100 por cento portuguesa, e colocaram a cereja no topo do bolo numa final 8 irrepreensível.

Em Viana do Castelo, o FC Porto assumiu as rédeas do encontro desde o início, mas foi a equipa do Valongo a ameaçar, e logo por duas vezes, a baliza de Xavi Malián.

Rafa abriu o marcador para os azuis e brancos aos oito minutos, Miguel Moura empatou pouco depois para o conjunto orientado por Edo Bosch.

FILME DO JOGO.

Carlo Di Benedetto voltou a colocar o conjunto portista em vantagem aos 18 minutos, Gonçalo Alves ampliou essa mesma vantagem ainda antes do intervalo. Ficava orientada a vitória do FC Porto.

Até porque, diga-se, o jogo baixou de intensidade na segunda parte. Carlo Di Benedetto bisou para fazer o 4-1 logo aos cinco minutos do segundo tempo, o que deu mais conforto aos dragões e desanimou, ainda mais, o Valongo.

Os comandados de Bosch ainda tiveram uma soberana oportunidade para reentrarem na partida, mas Facundo Bridge falhou um penálti. Do outro lado, a um minuto do fim, Xavi Barroso ainda se juntou à festa para fazer o 5-1.

Depois de bater o Benfica e o Barcelona, o FC Porto é campeão europeu pela terceira vez, depois de 1985/86 e 1989/90.