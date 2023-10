André Villas-Boas admitiu esta quarta-feira uma possível candidatura à presidência do FC Porto.

«As eleições estão marcadas para abril de 2024 e há uma série de considerações pessoais e profissionais que tenho de ter em conta. Os meus amigos consideram a decisão mais irracional da minha vida, não compreendem como pode gerar tanta paixão dentro de mim. Mas a realidade é que a minha família inglesa está intimamente ligada à fundação do FC Porto, coisa que eu só soube mais tarde e que vem reforçar essa sensação de destino», afirmou o antigo treinador dos dragões, citado pelo jornal Público, numa conferência na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em que revelou ainda um episódio: «Nunca tinha pensado sobre o assunto e, em 2015, recebo uma mensagem de uma funcionária do FC Porto que me escreveu: "Sei que um dia vais ser presidente do FC Porto." O que senti com essa mensagem... Tocou profundamente o meu sentido de destino. Mas esse sentido tem de estar vinculado com a vontade dos sócios.»

Villas-Boas, de 45 anos, não quis esclarecer se vai ou não avançar contra Pinto da Costa, que já encetou o processo para formalizar a candidatura para 2024: «Vamos ver. O FC Porto tem de se preparar para outra fase da sua vida, onde novas lideranças entram.»