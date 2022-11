Vítor Baía, representante do FC Porto em Nyon para o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, sublinhou esta segunda-feira, depois de ter saído o Inter de Milão no caminho dos dragões, que o objetivo da equipa portuguesa é eliminar os italianos.

«Vai ser uma eliminatória de grande nível, contra uma equipa com grande qualidade, com bons jogadores, com uma atmosfera bastante agradável no seu estádio. Mas tudo é possível. Nós acreditamos sempre na nossa capacidade, no que são as dinâmicas da nossa equipa, no nosso treinador. Somos positivos por natureza e acreditamos sempre que vamos passar, pela qualidade da nossa equipa, mas vai ser uma eliminatória muito dura. Vai ser extraordinário, San Siro e o Dragão cheios, com uma atmosfera incrível», começou por dizer o administrador da SAD portista, em declarações à Eleven Sports.

«Queremos eliminar, a nossa ambição continua intacta de fazemos o melhor possível, mas a eliminar tudo pode acontecer. Acreditamos que podemos fazer algo muito interessante nesta Liga dos Campeões. Somos ambiciosos, temos história, estamos habituados a estar nestas lides e neste momento desta grande competição. É acreditar, porque sentimos que é possível», concluiu.