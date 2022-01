O jogo da Liga Revelação entre Vizela e V. Guimarães, inicialmente previsto para esta sexta-feira, foi adiado para 15 de fevereiro.

Os vizelenses confirmaram a nova data para o dérbi minhoto dos sub-23 em comunicado.

Recorde-se que o Vizela, antes do jogo para a Taça de Portugal diante do FC Porto, tinha 12 casos positivos de covid-19, confirmados em teste PCR, e mais 11 casos inconclusivos. Essa partida dos oitavos-de-final da competição não foi adiada, uma vez que os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol indicam que as equipas vão a jogo se tiverem mais de 50 por cento dos jogadores habilitados para competir.