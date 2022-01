O Vizela tem 12 casos positivos de covid-19, confirmados em teste PCR, e mais 11 casos inconclusivos. Estes elementos repetiram o teste nesta quarta-feira de manhã, mas a realização do jogo com o FC Porto não está em causa.



A receção à equipa portista, referente aos quartos de final da Taça de Portugal, está agendada para as 20h45.



Refira-se que não foram testados apenas os atletas, mas sim um grupo de mais de 60 pessoas, entre plantel, staff e todos os elementos da organização de jogo.



Contas feitas, e uma vez que o Vizela tem mais de 40 jogadores inscritos, há a garantia que, do ponto de vista regulamentar, estão reunidas as condições para a realização do encontro, mesmo que os casos inconclusivos venham a ser positivos.



De acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol, o jogo só seria adiado se mais de 50 por cento dos jogadores habilitados para competir estivessem impedidos.