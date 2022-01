O FC Porto fez esta tarde o último treino antes do jogo frente ao Vizela, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.

Os lesionados Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), João Mário (tratamento) e Manafá (tratamento) estiverem ausentes dos trabalhos da equipa azul e branca. Zaidu continua ao serviço da seleção da Nigéria na CAN.

Para fazer face a estas ausências, Sérgio Conceição chamou dois jogadores da equipa B dos dragões: os defesas João Marcelo e João Mendes.

O jogo do FC Porto em Vizela está agendado para esta quarta-feira, a partir das 20h45. Os vizelenses pediram o adiamento do jogo, devido a um surto de covid-19 no plantel.