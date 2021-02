O Conselho de Arbitragem quer retirar a Jorge Coroado o estatuto de sócio de mérito da Federação Portuguesa de Futebol, razão pela qual pediu esta quinta-feira à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol que dê os passos necessários junto da Assembleia Geral da Federação para retirar esse estatuto.

Em causa estão as críticas de Jorge Coroado aos árbitros, em especial a forma como o antigo árbitro se referiu a Luís Godinho na análise publicada esta quinta-feira no jornal O Jogo, referindo que o árbitro do Sp. Braga-FC Porto devia estar numa «ETAR», ao que acrescentou: «De preferência, na foz e um rio.»

O Conselho de Arbitragem entende que se trata de um intolerável incitamento à violência contra Luís Godinho.