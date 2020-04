Numa altura de maior isolamento social surgem mais gestos de solidariedade.



O ex-Benfica Fellipe Bastos não ficou indiferente à história de Liliane de Oliveira. Com dois filhos, esta brasileira pertence a um grupo de risco (é diabética) e está em quarentena para evitar ser infetada com Covid-19. Dessa forma, perdeu os seus rendimentos e acumulou dívidas, ficando mesmo sem água em casa.



Liliane foi protagonista de um reportagem da Globo e tocou o médio do Vasco da Gama. Fellipe Bastos estabeleceu contacto com a carioca e disponibilizou-se para a ajudar financeiramente. Além de ter liquidado as contas atrasadas o futebolista doou bens alimentares e de primeira necessidade.



«Agradeço ao Fellipe Bastos. Ele ajudou-me financeiramente, com cestas básicas e pagou algumas contas. Eu e a minha família agradecemos-lhe por tudo o que ele está a fazer. Estou a passar o maior sufoco, por cousa do coronavírus, em quarentena. Ele viu-me no 'Fantástico' [programa da Globo], teve o cuidado, a consideração e o amor no coração para me ajudar. Agradeço pelo cuidado e carinho que ele teve comigo», disse Liliane, num vídeo divulgado pelo Globo Esporte.



Fellipe Bastos, lembre-se, fez parte do plantel do Benfica em 2008/09.