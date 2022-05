O selecionador nacional, Francisco Neto, anunciou esta segunda-feira as 23 convocadas para o Europeu feminino de futebol.

Portugal vai participar pela segunda vez na competição, depois da estreia em 2017. Em 2022, viu a participação confirmada no início deste mês depois da exclusão da Rússia.

Portugal integra o grupo C, juntamente com Suíça, Suécia e Países Baixos (atual campeão europeu). Na primeira jornada, a equipa lusa joga com a Suíça, a 9 de julho. A 13 de julho defronta Países Baixos e, a 17 de julho, encontra a Suécia.

As 23 futebolistas convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Rute Costa (Famalicão);

Defesas: Alicia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sp. Braga), Joana Marchão (Sporting), Mariana Azevedo (Famalicão) e Sílvia Rebelo (Benfica);

Médios: Andreia Norton (Sp. Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Sporting), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) e Vanessa Marques (Sp. Braga),

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sp. Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).

Preparação com três jogos em agenda

Portugal vai, antes do Europeu, que se disputa em Inglaterra, ter três jogos de preparação em junho. Dia 22, pelas 18 horas, no Estádio do Restelo, joga com a Grécia. A 25 de junho, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, há novo encontro com as gregas.

A 28 de junho, pelas 21 horas, também no António Coimbra da Mota, há jogo com a Austrália, uma das potências do feminino, que participou em todos os Mundiais desde 1995.

A equipa lusa concentra-se na Cidade do Futebol a 13 de junho e parte para Manchester a 3 de julho.

O Euro feminino joga-se de 6 a 31 de julho, em Inglaterra.