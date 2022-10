O Benfica recebeu e venceu o Famalicão por 3-0, este sábado, em jogo da quarta jornada da liga feminina de futebol, realizado no Benfica Campus.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, Cloé Lacasse apareceu na segunda parte para ser protagonista, ao apontar os três golos das águas, aos 56, 71 e 78 minutos.

Com este resultado, o Benfica isola-se à condição na liderança, com nove pontos nos três jogos realizados. A jornada fecha no domingo, sendo que Sporting, Sp. Braga e Lank Vilaverdense podem igualar as águias, pois têm seis pontos e menos um jogo.

Note-se que a quarta jornada está a ser disputada antes da terceira, que apenas se realiza no próximo fim-de-semana.

Na quarta-feira, o Benfica desloca-se a Barcelona para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

RESULTADOS – 4.ª Jornada:

Benfica-Famalicão, 3-0

Valadares Gaia-Marítimo (domingo, 10h30)

Sp. Braga-Lank Vilaverdense (domingo, 11h00)

Amora-Sporting (domingo, 13h00)

Atl. Ouriense-Clube de Albergaria (15h00)

Torreense-Damaiense (15h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 9 pontos/3 jogos

2.º: Sporting, 6/2

3.º: Sp. Braga, 6/2

4.º: Lank Vilaverdense, 6/2

5.º: Famalicão, 4/3

6.º: Damaiense, 4/2

7.º: Torreense, 3/2

8.º: Amora, 0/2

9.º: Valadares Gaia, 0/2

10.º: Clube de Albergaria, 0/2

11.º: Atl. Ouriense, 0/2

12.º: Marítimo, 0/2