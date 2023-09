A treinadora do Benfica, Filipa Patão, rejeitou a atribuição de favoritismos para a final da Supertaça feminina de futebol ante o Sporting, a disputar a partir das 19h45 de quarta-feira no Estádio Municipal de Aveiro (transmissão TVI).

«Eu não gosto de apontar favoritos em competições destas, em finais de taças. Claro que temos sempre uma equipa ou outra que poderá estar num momento da época melhor que outra equipa. E ainda assim não quer dizer que seja favorita», afirmou Filipa Patão, em conferência de imprensa, no Benfica Campus, no Seixal.

A treinadora encarnada enfatizou que tanto o Benfica quanto o Sporting têm as suas qualidades e fraquezas e o vencedor será quem for mais competente que cometer menos erros durante o jogo. «O Sporting tem as suas valências, tem também as suas partes menos boas. Nós também temos as nossas valências e as nossas partes menos boas. Acredito que vai sair vencedora a equipa que for mais competente em todos os momentos do jogo, a equipa que cometer menos erros, porque, acima de tudo, o futebol é feito disso. É feito de sermos eficientes ou não, cometermos mais erros ou não, e o adversário tirar proveito disso», explicou.

Patão também salientou que, nesta fase da época, «poderá haver algumas surpresas». «Eu costumo dizer que não há grandes surpresas, porque as equipas já se conhecem muito bem, mas, no início da época, num arranque de época, é possível haver ali uma ou outra nuance, uma ou outra estratégia diferente para abordar aquele jogo, que poderá trazer outras coisas», admitiu.

Sobre o número de jogos disputados pelas suas jogadoras, Filipa Patão expressou preferência por ter mais jogos devido à luta pela qualificação para a Liga dos Campeões e acredita que a equipa estará fisicamente preparada para enfrentar o Sporting, deixando ainda um apelo à presença dos adeptos em Aveiro por acreditar que as duas equipas têm condições para proporcionar um bom espetáculo. «Temos os ingredientes certos para termos um excelente jogo. Acredito que vai ser um Sporting que se vai apresentar na máxima força e um Benfica que também quererá apresentar-se na máxima força», afirmou.

Andreia Faria: «Vamos promover um bom espetáculo para o futebol feminino»

Andreia Faria, jogadora do Benfica, também apelou à presença do público na final da Supertaça e destacou a oportunidade de promover o futebol feminino através de um bom espetáculo.

«Toda a gente gosta de assistir a finais e nós vamos promover ali um bom espetáculo para o futebol feminino, trazer o maior número possível de pessoas e mesmo pessoas que, se calhar, não são tão assíduas nos estádios», notou.

Andreia Faria salientou que ambas as equipas se conhecem bem e que o Benfica vai estar focado no processo de jogo do Sporting, bem como em proporcionar um bom desempenho e vencer a Supertaça.

«[O Benfica] terá de preocupar.se com o processo de jogo do Sporting, com eventuais mudanças na equipa leonina e em dar tudo para praticar bom futebol e vencer a Supertaça», referiu.