Benfica-Sporting de Braga e Sporting-Famalicão são os jogos das meias-finais da Supertaça feminina de futebol, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Com Benfica e Sporting a não poderem defrontar-se nas meias-finais por terem sido, respetivamente, vencedores da liga e da Taça de Portugal, calhou em sorteio a equipa bracarense às encarnadas e a famalicense às leoas.

As meias-finais estão agendadas para 10 de agosto, no campo do clube que o sorteio determina: no caso, Benfica e Sporting jogarão em casa. A final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a 26 de agosto, já tinham palco definido, o Estádio Municipal de Leiria. A final é às 20h30 e o jogo do terceiro e quarto lugares às 11h00.

Esta época, a competição é alargada a quatro clubes, prioritariamente o primeiro e segundo classificados da liga e os vencedores da Taça de Portugal e da Taça da Liga feminina. Contudo, como o Benfica foi campeão, o Sporting segundo classificado e também vencedor da Taça de Portugal e o Sp. Braga da Taça da Liga, recorreu-se à classificação da última edição do campeonato para apurar os quatro clubes (o Famalicão foi quarto na liga).