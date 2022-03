O Benfica garantiu, ao início da tarde desta quarta-feira, a qualificação para a final da Taça da Liga feminina de futebol, ao empatar na deslocação a Famalicão (0-0), em jogo da segunda mão das meias-finais da prova.

No agregado da eliminatória, as encarnadas beneficiaram do triunfo por 1-0 na primeira mão, a 2 de fevereiro, com um golo de Cloé Lacasse.

A equipa lisboeta volta assim à final da competição, que ganhou nas duas primeiras edições, ambas concluídas em 2021.

Na final da terceira edição da Taça da Liga, agendada para 23 de março em Santa Maria da Feira, o Benfica vai defrontar Sporting ou Sporting de Braga, que jogam a segunda mão da meia-final esta tarde (15 horas): as minhotas têm vantagem de 3-2 obtida na primeira mão, no Minho.