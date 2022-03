O Benfica foi punido com duas multas que, no conjunto, ultrapassam os dez mil euros, na sequência do mau comportamento dos adeptos que, no jogo frente ao Portimonense, atiraram muitas tochas para o relvado. Um comportamento repetido e punido por mais cinco clubes nos jogos da 25.ª jornada da Liga.

As multas mais elevadas, por reincidência, são claramente as do Benfica que foi multado em 7.650 euros, numa primeira instância, pelo arremesso de nove tochas para o relvado do Portimonense que levaram à interrupção da partida.

O Benfica evitou um jogo à porta fechada por pouco mais de um minuto, uma vez que, de acordo com o artigo 178 dos regulamentos, a suspensão de um jogo por dez minutos ou mais devido ao lançamento de materiais potencialmente perigosos para o relvado é punido com a sanção de jogos à porta fechada, entre um e dois. O relatório mostra que o Benfica defendeu-se, nesse aspeto, lembrando que a interrupção foi de 8 minutos e 24 segundos.

O clube a Luz foi ainda punido em mais 3.190 euros pelo recurso a outros artefactos pirotécnicos durante o mesmo jogo, com dois potes de fumo, um flash light e ainda dois petardos.

Mas a verdade é que o Benfica não foi o único multado pelo recurso à pirotecnia. Boavista (1.275 euros), FC Porto (1.910 euros), Portimonense (1.122 euros), Famalicão (1050 euros) e Vitória (1.080 euros) também vão pagar pelo mau comportamento dos respetivos adeptos.

Pirotecnia à parte, os castigos também ditaram um jogo de suspensão para Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, expulso no jogo com o Benfica, bem como para Moufi (Portimonense), Aburjania (Gil Vicente) e Raúl Silva (Estoril).