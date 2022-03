O Sporting recebeu e venceu na manhã deste sábado o Marítimo, por 6-1, em jogo da oitava jornada da fase de apuramento de campeão nacional feminino de futebol.

A equipa comandada por Mariana Cabral construiu o triunfo na primeira parte, que terminou já com o 5-0 no marcador. Na segunda, as leoas chegaram ao 6-0 e sofreram o tento de honra já bem perto do apito final.

Diana Silva fez hat-trick (21m, 25m e 49m) e Marta Ferreira (31m), Brenda Pérez (41m) e Andreia Jacinto (44m) também marcaram. Pâmela Dutra marcou para as insulares (85m).

No outro jogo do dia, o Famalicão venceu na receção ao Torreense, por 2-1, com golos de Raquel Fernandes (43m) e Paty Llanos (70m). Márcia Duarte marcou para as visitantes (90+3m).

A jornada fica apenas completa com o Vilaverdense-Sp. Braga (2 abril) e o Benfica-Clube de Albergaria (23 abril).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 21 pontos (menos um jogo)

2.º: Sporting, 18

3.º: Famalicão, 15

4.º: Marítimo, 12

5.º: Sp. Braga, 10 (menos um jogo)

6.º: Torreense, 8

7.º: Vilaverdense, 3 (menos um jogo)

8.º: Clube de Albergaria, 1 (menos um jogo)