Rodrigo Ribeiro, o jovem avançado de 16 anos que Ruben Amorim tanto aprecia e que já estreou na Liga dos Campeões, foi o grande destaque dos leões na vitória do Sporting B em casa do Oriental Dragon.

Rodrigo Ribeiro marcou os dois primeiros golos leoninos no primeiro jogo da fase de permanência da Liga 3, no qual o Sporting B esteve a perder 2-0 e acabou a vencer 3-2.

O golo do triunfo foi apontado por Chermiti já no período de descontos, depois de Sandro Costa e Nico terem marcado para a equipa do Oriental Dragon.