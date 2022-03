Fernando Santos libertou a tensão após o apito final do Portugal-Turquia (3-1) e teve um reflexo que está a tornar-se viral nas redes sociais. O selecionador português pegou num maço de tabaco e colocou um cigarro na boca, ainda no relvado no Estádio do Dragão.

O treinador não chegou a acender o cigarro no terreno de jogo, já que teve logo depois de cumprimentar elementos da comitiva da Turquia. Nem é possível garantir que seria essa a sua intenção, já que não é permitido fumar nos relvados de futebol, ao contrário do que acontecia antigamente.

O selecionador de Portugal é um fumador de longa data. Na altura do Euro2020, chegaram a perguntar a Fernando Santos se deixaria de fumar caso a seleção nacional vencesse o torneio, mas o técnico não se comprometeu.



