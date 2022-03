A titularidade de Diogo Costa na baliza de Portugal, em detrimento de Rui Patrício, foi a principal novidade na equipa no encontro contra a Turquia. Na sala de imprensa do Dragão, após o jogo, Fernando Santos justificou a decisão.



«Diogo Costa? Essas análises faço com os meus jogadores. Não vou dissecar essas informações», começou por dizer.



«Foi opção técnica. Dizem que tenho de fazer uma renovação, quando troco... Parece que há aqui alguma coisa esquisita. Percebo a pergunta, mas já disse que confio em todos os que são chamados à seleção. Perguntou se o Rui está lesionado, não está. Foi opção», acrescentou.



Refira-se que o guardião do FC Porto cumpriu o segundo jogo pela seleção AA de Portugal.