Acertaram em 2010, em 2014 e em 2018. Será que a história vai repetir-se em 2022?

A EA Sports simulou no FIFA 2023 o Mundial do Qatar e publicou os resultados esta quarta-feira.

Na simulação do videojogo, é a Argentina que chegará ao topo do mundo no dia 18 de dezembro: numa final escaldante, o FIFA 23 antecipa que a albiceleste derrotará o rival Brasil no encontro decisivo, por 1-0.

Portugal não aparece como finalista, mas sim como semifinalista. A Seleção Nacional, depois de vencer a Suíça e a Croácia, foi derrotada pelos brasileiros nos penáltis, por 5-4, depois de um 0-0 no tempo regulamentar.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a seleção francesa, derrotada pela Argentina na outra meia-final, vence Portugal por 4-2.

Individualmente, Messi aparece como maior nome: o craque do PSG consegue a bota de ouro, com oito golos em sete jogos.

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022



EA SPORTS has got it right since 2010 👀 See how the FIFA World Cup played out in the #FIFA23 simulation and have your say 🏆 https://t.co/rQ24tEwrTg pic.twitter.com/EuiyhQnPQI