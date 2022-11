Tite divulgou na segunda-feira os 26 convocados do Brasil para o Mundial 2022 no Qatar, mas algumas opções do timoneiro da canarinha geraram discussão. Além da chamada controversa de Dani Alves, também a ausência de Gabigol mereceu debate.

Para Ronaldo Nazário, um dos melhores avançados de sempre da seleção brasileira, o jovem de 16 anos Endrick, do Palmeiras, também merecia estar no lote de convocados.

«Estão a reclamar da ausência do Gabigol, mas se fosse preciso um para fazer parte do grupo e com poucas chances de jogar, eu teria levado o Endrick», comentou o ex-futebolista no seu canal da Twitch.

«Acho que é um menino com um futuro muito promissor e que já está a jogar como profissional. Seria uma experiência sensacional para ele e para o futuro da seleção brasileira», acrescentou, antes de criticar a falta de planeamento da canarinha relativamente aos jogadores jovens.

«É algo que sinto falta na seleção brasileira. Em 2010, o Dunga não levou o Neymar com todo o Brasil a pedir, mas em 1994 o Parreira levou-me e, em 2002, o Felipão levou o Kaká. Caberia, num planeamento de futuro, o Endrick fazer parte nesta convocatória», rematou.

Note-se que, na lista divulgada por Tite, há nove jogadores que passaram pelo futebol português.