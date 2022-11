Daniel Alves vai ser o jogador brasileiro mais velho a jogar numa fase final do Campeonato do Mundo depois do selecionador Tite ter confirmado a presença do experiente lateral de 39 anos na lista dos 26 eleitos para a competição que vai disputar-se no Qatar.

Até este momento, o brasileiro mais velho a jogar numa fase final tinha sido Djalma Santos que, aos 37 anos, jogou o Mundial de 1966, em Inglaterra, há 55 anos.

Thiago Silva, de 38 anos, também superou Djalma Santos, mas fica atrás de Daniel Alves que soma mais um ano.

Por outro lado, Thiago Silva junta-se a um grupo restrito de jogadores que já foram chamados para quatro fases finais, uma vez que o central do Chelsea, também incluído na convocatória de Tite, já tinha jogado nos Mundiais de 2010, 2014 e 2018.

Além de Thiago Silva, há mais sete brasileiros com quatro Mundiais: Pelé (1958, 1962, 1966 e 1970), Nilton Santos (1950, 1954, 1958 e 1962), Castilho (1950, 1954, 1958 e 1962), Djalma Santos (1954, 1958, 1962 e 1966), Emerson Leão (1970, 1974, 1978 e 1986), Cafu (1994, 1998, 2002 e 2006) e Ronaldo (1994, 1998, 2002 e 2006).

A nível mundial, há três jogadores com cinco fases finais, os mexicanos Antonio Carbajal e Rafael Márquez e o alemão Lothar Mathäus, mas este lote pode ser reforçado este ano com o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, que também já contam com quatro fases finais.