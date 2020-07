Com o título já entregue ao FC Porto, a 33.ª jornada da Liga teve outros momentos de interesse e resultados imprevisíveis. Europa e descidas ainda por resolver, e o Desp. Aves a disputar o seu jogo contra o Benfica, que esteve em dúvida até à última.

Já campeão, o FC Porto, não deu tréguas e cilindrou por 6-1 a equipa do Moreirense, que vinha a fazer um bom campeonato e apresentou-se no Dragão desprovida de complexos.

Na luta europeia, o Sporting empatou frente ao ‘autocarro’ do Vit.Setúbal depois de ter visto o Braga perder com o Tondela por 1-0, resultado que pode ter sido fundamental para a turma de Natxo González na luta pela permanência.

Rio Ave e Famalicão empataram a duas bolas os seus jogos frente a Santa Clara e Boavista, e o Vit.Guimarães venceu o Marítimo por 1-0 graças a um trabalho individual notável de Marcus Edwards.

O Belenenses acabou por garantir a presença na próxima edição da Liga fruto da vitória por 1-0 ao Gil Vicente, tranquilo na tabela. Já o Portimonense tem a permanência em risco depois de ter perdido na capital do móvel e no fecho da jornada o Benfica venceu o debilitado Desp.Aves por 4-0, num jogo que serviu para marcar calendário para ambas as equipas.

A figura da jornada: os cinco minutos de sonho de Gonçalo Ramos

Foi de sonho a estreia de Gonçalo Ramos [na foto principal] ao serviço do Benfica. O avançado, formado no clube, foi lançado por Fábio Veríssimo à passagem do minuto 85 e até final carimbou a sua presença com dois golos marcados. No primeiro, Gonçalo respondeu bem a um livre lateral de Nuno Tavares, antecipando-se ao defesa e colocando a bola no fundo das redes com um toque em habilidade. Grande pormenor do internacional pelas camadas jovens portuguesas, que lhe tomou o gosto, e em período de compensação aumentou a sua conta pessoal. Jota arrancou pela esquerda, serviu Dyego Souza que descobriu Ramos totalmente desmarcado do outro lado. Frente a frente com o guarda-redes, o menino não tremeu, e ainda finalizou com a astúcia de um ponta-de-lança experiente. Bola a subir, a bater nas malhas superiores da baliza de Sheytanov. Cinco minutos de grande qualidade, que deixam água na boca para a próxima temporada.

O golo da jornada: A brilhante jogada do FC Porto

34 toques, 15 passes e 9 jogadores envolvidos, foi assim o golo coletivo do FC Porto frente ao Moreirense, digno de um Barcelona no seu ‘prime’. Tiquinho empurrou para a baliza, mas grande mérito para a estrutura ofensiva montada por Sérgio Conceição, que com uma circulação rápida conseguiu desmontar a defesa adversária. Destaque para o trabalho de Otávio e Luis Díaz, que deixaram Soares com o golo no pé direito após uma combinação fantástica à entrada da área.

A defesa da jornada: Dimitar Sheytanov (Dep.Aves)

Mais um estreante neste top da jornada. O guarda-redes, que beneficiou das rescisões ao plantel para ter a sua oportunidade, jogou frente ao Benfica, e apesar de ter sofrido quatro golos, acabou por fazer uma brilhante defesa a remate de Pizzi. O médio armou o remate ainda muito longe, e Sheytanov voou para tirar a bola do fundo das redes. Apesar de a colocação não ser a melhor, a força do remate tornou-o bastante complicado. Bela defesa.