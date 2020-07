Gabigol manifestou-se nas redes contra a expulsão, no jogo da 1.ª mão da final do Campeonato Carioca, em que o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1, e que o deixa fora da 2.ª mão.

Já nos descontos, o jogador ia ser substituído por Jorge Jesus mas o árbitro considerou que o avançado brasileiro demorou demasiado tempo a abandonar o terreno de jogo e mostrou-lhe o segundo cartão amarelo, tal como aconteceu a Rui Costa em 1997, num duelo entre Portugal e Alemanha na qualificação para o Campeonato do Mundo do ano seguinte.

«Assim.. Simplesmente assim tiram-te de uma final! Desrespeito com o teu trabalho, com a tua equipa e com a tua família que te apoia em cada jogo! Um pouco de respeito e responsabilidade, por favor!», escreveu o jogador no Twitter numa publicação em que tem também uma fotografia do momento da expulsão.