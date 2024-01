O Flamengo anunciou esta quinta-feira a contratação de Matías Viña à Roma.

O lateral-esquerdo uruguaio deixa a equipa italiana em definitivo e assina um contrato válido com o mengão até 2028.

Na primeira metade da época, Viña esteve emprestado à Sassuolo: fez três assistências em 16 jogos. Regressa agora ao Brasil, onde já havia jogado no Palmeiras.

Matias Viña é do Mengão! O uruguaio assinou com o Flamengo até Dezembro de 2028. Sorte e muitas conquistas com o Manto Sagrado! 🔴⚫️🇺🇾 #VinaVeio pic.twitter.com/721omDplpd