João Pedro rescindiu com o Desp. Chaves e é reforço do UTA Arad, da Roménia.

«A Grupo Desportivo de Chaves – Futebol, SAD e o jogador João Pedro acertaram, hoje, por mútuo acordo, a revogação do contrato que ligava as partes até ao final da temporada. Desejamos ao João Pedro os maiores êxitos pessoais e profissionais», lê-se, no comunicado dos flavienses.

Por sua vez, o clube romeno deu conta de que o médio de 30 anos rubricou um contrato «válido por seis meses com opção de prorrogação por mais uma temporada».

Contratado há um ano, João Pedro fez 29 jogos pelo Chaves. Muda-se agora para o UTA Arad, naquela que é a terceira experiência no estrangeiro, depois do LA Galaxy e do Apollon Smyrnis.