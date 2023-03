Depois de duas derrotas consecutivas, e alguma contestação, o Flamengo regressou esta madrugada às vitórias (com o Vasco da Gama) e Vítor Pereira garantiu que é uma questão de tempo até à equipa melhorar.

Em declarações no final da partida, o treinador português afirmou que os jogadores estão unidos com a equipa técnica, eles que estão com um compromisso «muito grande.»

«Este grupo está muito unido com a nossa equipa técnica, eles têm um compromisso muito grande em acreditar no que estamos a trabalhar. É uma questão de tempo para esta equipa se torne muito difícil de derrotar», disse, citado pelo Globoesporte.

Vítor Pereira defendeu ainda que alguns dos últimos resultados têm sido injustos: Não vi nenhum adversário melhor do que o Flamengo nos últimos quatro jogos. Nós propusemos o jogo, criámos oportunidade de golo. O Vasco faz dois golos em lançamentos laterais. Mas temos de acreditar no nosso trabalho e seguir em frente.»