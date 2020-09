O FC Porto perdeu esta quarta-feira na Alemanha, ante o Flensburg, por 36-29, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões de andebol.

A formação comandada por Magnus Andersson bateu-se contra o favoritismo teórico do adversário e conseguiu em vários momentos do jogo manter o equilíbrio e até ser superior aos germânicos.

Na baliza, Alfredo Quintana foi tentando evitar que as diversas vantagens do Flensburg engordassem. No ataque, da primeira linha, André Gomes e Miguel Martins evidenciaram-se, com a meia distância que foi ajudando a desfazer a coesão dos seis defensores nos seis metros.

Perto do intervalo, a equipa da casa chegou a estar a vencer por 14-10, mas os portistas recuperaram e chegaram ao 15-15, garantido em cima do descanso. No início do segundo tempo, o equilíbrio manteve-se e Miguel Martins colocou mesmo os azuis e brancos na frente (17-18). Contudo, o tempo trouxe novas vantagens do Flensburg, que conseguiu um parcial de 21-14 na segunda meia-hora.

O Flensburg é líder do grupo A, só com vitórias e seis pontos em três rondas. Já o FC Porto é quinto, com dois pontos.