O criador do Football Leaks, Rui Pinto, vai prestar declarações perante o coletivo de juízes que o está a julgar em 13 de maio, afirmou o seu advogado na 46.ª sessão do julgamento, que decorre em Lisboa.

Francisco Teixeira da Mota disse à presidente do coletivo de juízes, Margarida Alves, que o arguido quer falar e está agora «a analisar a informação sobre as provas digitais que foi autorizado a consultar», explicando que «só recentemente» Rui Pinto «começou a trabalhar» no assunto.

O julgamento do processo Football Leaks foi esta sexta-feira retomado, após uma paragem de quase 10 meses, com uma curta sessão, na qual deveriam ser ouvidas as duas últimas testemunhas de defesa, que não foi possível contactar, e ser feita a acareação de dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ), adiada para 22 de abril.