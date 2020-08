Em período de férias após a época 2019/2020, Cristiano Ronaldo surgiu em mais um momento romântico com Georgina Rodríguez. A bordo do iate do português da Juventus, o casal cantou a música «Apaixonadinha», de Marília Mendonça e Léo Santana.

O momento aconteceu na noite de terça-feira e foi partilhado pela espanhola num vídeo na rede social Instagram.