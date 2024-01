O Benfica é o clube que conseguiu tirar mais dividendos da academia de formação nos últimos dez anos, segundo um estudo apresentado pelo Observatório de Futebol (CIES), que compila uma lista de 100 clubes, apresentando ainda Sporting e FC Porto entre os primeiros 15 classificados. O Benfica Campus, no Seixal, rendeu ao clube da Luz um total de 516 milhões de euros em receitas, com 30 jogadores vendidos na última década. Dois terços desta receita foi obtida apenas nos últimos cinco anos.

O estudo inclui apenas jogadores que tenham passado, pelo menos, três anos no clube, entre os 15 e os 21 anos de idade e, neste segmento, o Benfica não tem rival, apresentado valores muito acima dos demais, com mais de 500 milhões de receitas. Mais de metade deste valor, 335 milhões, foram alcançados apenas entre 2019 e 2023, depois dos valores do mercado de transferências terem inflacionado de forma significativa.

No segundo lugar está o Ajax, clube de Amesterdão, também com uma forte tradição na formação, que, nos últimos dez anos, acumulou 376 milhões de euros em receitas com a venda de 36 jogadores formados no clube. Tal como acontece com o Benfica, boa parte das receitas do clube neerlandês provenientes da venda de jogadores da sua academia foi gerada nos últimos cinco anos (66 por cento, correspondentes a 257 ME).

No terceiro lugar do pódio estão os franceses do Olympique Lyon, com 370 milhões de euros em receitas, mas ao contrário de Benfica e Ajax, apenas metade deste valor, cerca de 185 milhões, foi obtido nos últimos cinco anos em que o preço dos jogadores aumentou de forma evidente no mercado de transferências.

Academia Cristiano Ronaldo no sétimo lugar, Olival em 15.º

O Sporting também está bem classificado neste estudo com a Academia Cristiano Ronaldo a aparecer no top-ten, no sétimo lugar, da classificação, com um total de 306 milhões de receitas geradas nos últimos dez anos, com a venda de 31 jogadores. Ao contrário do Seixal, a maior parte das receitas do clube de Alvalade foram geradas de 2014 a 2018 (189ME), tendo caído nos últimos cinco anos, de 2019 a 2023 (117 ME).

O FC Porto aparece no 15.º lugar deste estudo, com um total de 221 milhões de euros somados com a venda de 19 jogadores. Neste caso, os dragões acumularam 91 milhões de euros entre 2014 e 2019, e mais 130 nos últimos cinco anos.

O top-ten deste estudo conta ainda com três clubes da Premier League, Chelsea (347ME), Tottenham (256ME) e Manchester City (254ME), além dos espanhóis do Real Madrid, dos franceses do Monaco (muito graças à venda de Kylian Mbappé ao PSG) e também os italianos da Atalanta.

Fora da Europa, as academias com mais rendimentos são as do Flamengo, com o clube brasileiro a destacar-se no 13.º lugar, e a do River Plate, com a formação do clube argentino a aparecer logo a seguir, no 14.º posto.

