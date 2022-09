O Sporting recebeu e venceu o Torreense por 1-0 este sábado, em jogo da 5.ª jornada da Zona Sul do campeonato nacional de juniores, num dia em que, na mesma série, o Benfica empatou sem golos na receção ao V. Setúbal.

Nos outros jogos da série, o Alverca venceu fora o Nacional (1-2), a Académica triunfou na receção ao Vilafranquense (1-0) e houve empates em mais dois jogos: Belenenses-Marítimo (0-0) e Casa Pia-Estoril (1-1).

Na classificação, o Sporting lidera isolado com 12 pontos e, em posição de acesso à fase de campeão, seguem Benfica com dez pontos e Belenenses e Alverca, com oito pontos cada.

Na zona Norte, o Sporting de Braga venceu fora o Paços de Ferreira (1-2) e continua na liderança, lado a lado com o Gondomar, que venceu o Boavista (3-4). Ambas as equipas têm 13 pontos. O FC Porto venceu fora o Rio Ave (0-1), o V. Guimarães bateu o Gil Vicente (1-3), o Famalicão triunfou ante o Anadia (2-0) e o Vizela superou o Tondela (1-2). Nos outros dois lugares de acesso à fase de campeão estão Vizela (3.º com 11 pontos) e V. Guimarães (quarto com dez). O FC Porto é sexto, com oito pontos, ainda atrás do Gil Vicente, quinto com nove.