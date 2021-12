A escuderia Haas anunciou na manhã deste domingo que Nikita Mapezin acusou positivo num teste à covid-19 e não vai participar, dessa forma, no Grande Prémio de Abu Dhabi, a última prova da temporada da Fórmula 1.



Face aos regulamentos, a equipa norte-americana não pode apresentar um substituto para o piloto russo.



«O regulamento proíbe qualquer piloto de iniciar a corrida sem ter feito parte de pelo menos uma sessão de preparação», explica a Haas.



O GP de Abu Dhabi tem início marcado para as 13h00, hora em Portugal Continental, e será acompanhado em tempo real pelo Maisfutebol.

