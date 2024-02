A Aston Martin apresentou esta segunda-feira o AMR24, o novo carro da equipa britânica para a nova temporada de 2024 que vai voltar a ser conduzido pelo espanhol Fernando Alonso e pelo canadiano Lance Stroll.

A marca britânica, quinta classificada no último Mundial de construtores, volta a apostar no verde como cor predominante do novo modelo que é, aliás, muito semelhante ao AMR23 da época passada.

Esta terça-feira será a vez da Ferrari apresentar o novo carro, com uma certeza: a marca italiana irá apostar no vermelho.