Os carros da Fórmula 1 serão transformados em 2026. De acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), a dimensão e o peso dos carros serão ajustados, assim como o uso de energia e de combustível.

Vamos por partes. No conjunto de medidas a ratificar a 28 de junho está previsto que os carros pesem menos 30 quilos. Além disso, serão 20 centímetros mais curtos e 10 centímetros mais estreitos. Para o diretor técnico da FIA, Nikolas Tombazis, o objetivo passa pela construção de «carros mais rápidos e ágeis».

Quanto à aerodinâmica, a introdução de asas dianteiras e traseiras móveis concederão maior velocidade nas curvas. Por sua vez, a asa inferior será eliminada. Nessa perspetiva, os carros serão construídos a pensar em mais ultrapassagens e em corridas mais intensas.

Como tal, os renovados níveis máximos de bateria ajudarão a concretizar as ultrapassagens. O reforço da energia elétrica rondará os 300 por cento, aumentando de 120 para 350 quilowatts.

No dossier da segurança, a FIA pretende reforçar a resistência do «roll hoop», ou seja, da estrutura montada na parte superior dos carros, por trás da cabeça dos pilotos. Em simultâneo, as luzes na parte traseira dos carros serão mais brilhantes.

Por fim, a partir de 2026, os motores da Fórmula 1 serão alimentados apenas por combustível sustentável. Até 2030, a FIA pretende atingir o «carbono zero», assim como a predominância da energia elétrica.