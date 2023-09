A Fórmula chega este domingo ao continente asiático com a partida no Grande Prémio de Singapura marcado para as 13h00 de Portugal. Será a 15.ª corrida do presente Mundial que poderá acompanhar EM DIRETO no Maisfutebol com informações regulares no decorrer das 63 voltas previstas para o emblemático circuito de Marina Bay.

Carlos Sainz, da Ferrari, volta a partir da primeira posição, como já tinha acontecido, há duas semanas, em Monza, desta vez à frente de George Russell (Mercedes) e do companheiro de equipa Charles Leclerc.

Max Verstappen, líder destacado do Mundial, bem como Sergio Pérez, tiveram uma qualificação para esquecer e não foram além da Q2. O piloto neerlandês vai partir do 11.º lugar, enquanto o mexicano sai do 13.º posto.

Uma oportunidade para a Ferrari lutar pelo primeiro lugar, num campeonato marcado pelo intenso domínio da Red Bull que venceu todos os Grandes Prémios até ao momento, com destaque para Verstappen que venceu as últimas dez corridas.